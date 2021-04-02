У випуску "Про головне" за 2 квітня – Джо Байден та олодимир Зеленський провели свою першу пряму телефонну розмову, що відбулася на тлі загострення ситуації на Сході зокрема. Анатолій Шарій програв суд у Литві російському правозахиснику Марку Фейгіну, тож тепер його чекають неприємні наслідки.

Також у випуску: Поруч з українським кордоном помітили російську авіацію. Війська Кремля почали масштабні навчання в окупованому Криму та на Кубані.