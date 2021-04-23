Для чего России Крым и Украина? О значении морских путей в Черном и Азовском морях для благосостояния украинцев. Какой должна быть украинская армия и ее вооружение, чтобы России не хотелось на нас нападать? Может ли Украина быть конкурентным производителем вооружения на международном рынке? Об опасности сухопутного мышления у высшего руководства государства.

О важности общественного запроса на изменения в армии – в новом выпуске "А что дальше?" Оксана Сыроед разговаривала с соучредителем Украинского милитарного портала Тарасом Чмутом.

Российская оккупация Крыма и территорий на востоке Украины застала нас врасплох. Большинство людей в Украине, в том числе и многие военные эксперты не могли себе такого представить. Через 7 лет с начала войны важно как никогда четко очертить, какими были мотивы и прагматические интересы России, которые побудили ее к открытой агрессии.

"Крым был нужен России в первую очередь как точка для контроля Черного моря. Из него контролируется Черное море и точка для выхода в Средиземное море, которая является воротами в Индийское море, Атлантический океан, и даже Африку, являющейся сегодня зоной повышенного внимания международных игроков, в том числе и Китая, и России", – считает Тарас Чмут.

"То есть речь идет в первую очередь о контроле над крупной торговой артерией, а не о какой-то истории об "исконно русской" территории", – отметила Оксана Сыроед.

По мнению военного эксперта, для нас море – это в первую очередь о ВВП, об экономике. И если мы теряем над ним контроль, то мы теряем экономику. Если мы теряем экономику, то ни о каком противостоянии, войне или благосостоянии граждан речь идти не может.

Поэтому, сегодня важно менять современное сухопутное мышление Украины и повышать статус и обороноспособность военно-морских сил Украины. Только за прагматичный подход в выборе вооружений и мотивированное войско, Украина может сдерживать дальнейшие военные аппетиты России.

Справка:

Тарас Чмут – сержант морской пехоты, участник АТО, во время службы был врио командира разведвзвода 137-го батальона морской пехоты ВМС ВСУ. Тарас Чмут является председателем ОО "Украинский милиарный центр" и соучредителем "Украинского милитарного портала". С ноября 2020 возглавляет БФ "Вернись живым", до этого возглавлял аналитический отдел в этой организации.

Напомним, "А что дальше?"– новый социальный медиапроект вице-президента Киевской школы экономики и сопредседателя Львовского форума Оксаны Сыроед, который должен бороться с наративами российской пропаганды в Украине о якобы несостоятельности украинцев строить успешное государство. Программы будут выходить каждый четверг на YouTube-канале проекта.

Партнеры проекта:

Львовский Форум

Киевская Школа Экономики

Институт Просвещения

Проект реализуется при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине.