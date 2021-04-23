Для чого Росії Крим та Україна? Про значення морських шляхів у Чорному та Азовському морях для добробуту українців. Якою має бути українська армія та її озброєння, щоб Росії не хотілося на нас нападати? Чи може Україна бути конкурентним виробником озброєння на міжнародному ринку? Про небезпеку сухопутного мислення у вищого керівництва держави.

Про важливість суспільного запиту на зміни в армії – у новому випуску "А що далі?" Оксана Сироїд розмовляла зі співзасновником Українського мілітарного порталу Тарасом Чмутом.

Російська окупація Криму та територій на сході України застала нас зненацька. Більшість людей в Україні, в тому числі й багато військових експертів не могли собі такого уявити. Через 7 років від початку війни важливо як ніколи чітко окреслити, якими були мотиви та прагматичні інтереси Росії, які спонукали її до відкритої агресії.

"Крим був потрібен Росії в першу чергу як точка для контролю Чорного моря. З нього контролюється Чорне море і точка для виходу в Середземне море, яке є воротами в Індійське море, Атлантичний океан, і навіть Африку, яка є сьогодні зоною підвищеної уваги міжнародних гравців, в тому числі і Китаю, і Росії", – вважає Тарас Чмут.

"Тобто йдеться в першу чергу про контроль над великою торговою артерією, а не про якусь історію про "ісконно руську" територію", – зазначила Оксана Сироїд.

На думку військового експерта, для нас море – це в першу чергу про ВВП, про економіку. І якщо ми втрачаємо над ним контроль, то ми втрачаємо економіку. Якщо ми втрачаємо економіку, то ні про яке протистояння, війну або добробут громадян мова іти не може.

Тому, сьогодні важливо змінювати сучасне сухопутне мислення України та підвищувати статус та обороноздатність військово-морських сил України. Тільки через прагматичний підхід у виборі озброєнь і вмотивоване військо, Україна може стримувати подальші військові апетити Росії.

Довідка:

Тарас Чмут – сержант морської піхоти, учасник АТО, під час служби був т. в. о. командира розвідвзводу 137-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ. Тарас Чмут є головою ГО "Український міліарний центр" та співзасновником "Українського мілітарного порталу". З листопада 2020 очолює БФ "Повернись живим", до цього очолював аналітичний відділ у цій організації.

Нагадаємо, "А що далі?" – новий соціальний медіапроєкт віце-президентки Київської школи економіки і співголови Львівського безпекового форуму Оксани Сироїд, який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу. Програми виходитимуть щочетверга на YouTube-каналі проєкту.

Партнери проєкту:

Львівський Безпековий Форум

Київська Школа Економіки

Інститут Просвіти

Проєкт реалізовується за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.