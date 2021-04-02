Работа операторов очень сложная. Ведь кроме постановки хорошего кадра, нужно быть готовым к многочисленным трудностям.

Оператор 24 канала Татьяна Крохмаль рассказала в интервью об особенностях работы оператора, тяжелых съемках и страхе повредить технику.

Интересно Сколько зарабатывают и едят ли еду клиентов: курьер откровенно рассказал о своей работе

О желании стать оператором

Почему решили стать оператором?

Вообще я хотела быть юристом. Когда приехала на автовокзал и должна была ехать в Киев поступать на юриста, то перепутала автобусы и отправилась в совершенно другую сторону – в город Канев. Тогда уже не было времени, чтобы спланировать дорогу в столицу, поэтому начала искать учебные заведения в этом городе.

Нашла Каневский колледж культуры и искусств, прочитала о том, какие там есть отделы. Мне понравилось кинофотовидеодело, когда-то я хотела себе хороший фотоаппарат. Поэтому поступила на соответствующую специальность.



Оператор 24 канала Татьяна Крохмаль / Фото 24 канала

Не жалею (что поступила – 24 канал). Хотя сначала я думала проучиться один год, а затем подать документы в то учебное заведение, в которое на самом деле хотела поехать еще год назад. Хорошо, что я не отступила и продолжила обучение.

Об отношении людей

Как относятся мужчины к вашей работе?

Мужчины очень часто удивляются, когда видят меня с камерой, особенно тогда, когда я выезжаю на записи интервью с журналистом-парнем. Это очень удивляет спикеров: девушка – оператор, парень – журналист.

Татьяна Крохмаль рассказала о работе оператора: смотрите интервью 24 канала

Я думаю, что за почти 2 года операторы-мужчины привыкли, что я также с ними работаю. Они открывают мне дверь, преподносят технику, иногда помогают одеть куртку или пальто, а также – дают подсказки.

Трудно "выбивать" себе лучшее место на массовых съемках?

Если какое-то массовое мероприятие в помещении, где находится много операторов, то в основном мне уступают место или расходятся в сторону, чтобы я могла стать в центре.

Всегда интересуются, с какого я телеканала и как меня "занесло" в эту профессию. Когда говорю правду – улыбаются.

О трудностях работы оператора

Не тяжело носить камеру?

Вся техника в целом весит примерно 10 килограммов. В начале было очень трудно. Когда я возвращалась домой, у меня тряслись руки, но потом я привыкла. Конечно, немного сложно, когда проходят митинги и нужно очень долго держать камеру в руке.

Какой была самая тяжелая съемка?

В тот день я не знала об одной из съемок и пришла на работу в светлых кедах и штанах и поехала на мусороперерабатывающую базу. Журналистка попросила показать масштаб, что там происходит, и залезть на гору мусора.

Стоит прочитать Новая украинская мода: в Сети появилась серия документального сериала "Спалах"

После этой съемки у меня чуть не произошла истерика. Я думала: "Зачем я получила красный диплом, чтобы лазить по помойке".

Есть ли страх повредить технику на съемках?

Конечно, у меня есть страх, что могу повредить технику, ведь отвечаю за нее. Таких случаев, чтобы я падала с техникой, не было. Всегда беспокоюсь, когда на улице плохая погода, идет дождь и камеру можно намочить. Несмотря на то, что есть дождевики, иногда они не спасают.



Оператор рассказала об особенностях работы / Фото 24 канала

Случались ли казусы во время работы?

Поехала однажды на съемку с журналисткой. Это был поминальный вечер активиста. Нужно было быстро записывать одну из речей и я решила не оставлять технику у скамейки.

Поэтому взяла ее на себя: повесила штатив и кофр на шею. Очень долго стояла, держа камеру в руках, а потом поняла, что моргаю все медленнее. Оказалось, что я передавила себе сонную артерию.



Интервью с Татьяной Крохмаль / Фото 24 канала

У меня была сила, чтобы ослабить себе ремень. Я потеряла сознание, но люди быстро среагировали и положили меня на парапет. Когда открыла глаза, то увидела в ногах цветы и зажженные лампадки. Тогда я очень сильно испугалась, начала лезть спиной по парапету и кричать: "Нет-нет, я не хочу".

Не повторяйте моих ошибок. Никогда не перебрасывайте шлейки и не затягивайте их у шеи.

Об особенностях деятельности

Есть ли у операторов профессиональный сленг?

У операторов есть профессиональные жаргонизмы, которые понимаем только мы между собой. Посторонним людям они могут показаться странными, например

"Повесить петлю на шею" означает прикрепить звук к человеку;

"Раздвинуть ножки" – разложить штатив;

"Открой дырочку" – изменить диафрагму;

"Не режь ему голову" – держать композицию кадра.

Что больше всего нравится в вашей работе?

Больше всего нравится то, что я сама решаю, как мне нужно снять. Нравится то, что кадры, которые я снимаю, потом видит много людей.

Стоит прочитать Можно ли самостоятельно лечить головную боль: невролог ответила на популярные вопросы

Также интересно, что каждый день новые люди, локации, иногда – командировки. Это очень круто, потому что есть возможность увидеть что-то новое, посетить музеи и выставки, пообщаться с известными личностями.

А что больше всего раздражает?

(Боьльше всего раздражает – 24 канал), когда стоишь и ждешь спикера, подходят какие-то неизвестные люди и говорят: "Поснимайте поломанную скамейку, лужу, собачек и котиков".