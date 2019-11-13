О чем на заседании фракции "Слуга народа" говорили нардепы и Зеленский

На заседании парламентской фракции "Слуга народа" утром 13 ноября Президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов поддержать законопроект №2178-10 об открытии рынка земли. Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земель сельхозназначения всех форм собственности.

"Он (президент) убеждал, что нужно проголосовать за закон, который собственно предложил депутат Сольский (законопроект №2178-10)", – рассказала после заседания фракции представительница Кабмина в парламенте, нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, сообщает Интерфакс-Украина.

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Сама Верещук считает все внесенные в Раду законопроекты по земельной реформе недоработанными и такими, которые "нельзя принимать даже в первом чтении".

Заметим, что 13 ноября Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" №2178 и альтернативные законопроекты №2178-1, 2178- 2, 2178-3, 2178-4, 2178-5, 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.

В первом чтении также планируется рассмотреть еще 2 законопроекта относительно земельных отношений:

проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" №2194; проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы" №2195.

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Что известно о законопроекте №2178-10 об открытии рынка земли?

Законопроект предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Покупать такие земли могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. Одновременно документом предлагается лишить права на покупку земли физлиц и юрлиц иностранные государства, которые попадают под действие закона о санкциях.

Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны сделать их отчуждение в течение года со дня приобретения права собственности,

– указано в тексте законопроекта.

До 1 января 2024 года документом вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время эта норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированы в Украине более 3 лет.