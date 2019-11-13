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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      О чем на заседании фракции "Слуга народа" говорили нардепы и Зеленский

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      Заседание фракции "Слуга народа"
      Заседание фракции "Слуга народа" / Getty Images

      На заседании парламентской фракции "Слуга народа" утром 13 ноября Президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов поддержать законопроект №2178-10 об открытии рынка земли. Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земель сельхозназначения всех форм собственности.

      "Он (президент) убеждал, что нужно проголосовать за закон, который собственно предложил депутат Сольский (законопроект №2178-10)", – рассказала после заседания фракции представительница Кабмина в парламенте, нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, сообщает Интерфакс-Украина.

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      Сама Верещук считает все внесенные в Раду законопроекты по земельной реформе недоработанными и такими, которые "нельзя принимать даже в первом чтении".

      Заметим, что 13 ноября Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" №2178 и альтернативные законопроекты №2178-1, 2178- 2, 2178-3, 2178-4, 2178-5, 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.

      В первом чтении также планируется рассмотреть еще 2 законопроекта относительно земельных отношений:

      1. проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" №2194;
      2. проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы" №2195.

      Смотрите видео о том, что думают украинцы об открытии рынка земли:

      Что известно о законопроекте №2178-10 об открытии рынка земли?

      Законопроект предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

      Покупать такие земли могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. Одновременно документом предлагается лишить права на покупку земли физлиц и юрлиц иностранные государства, которые попадают под действие закона о санкциях.

      Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны сделать их отчуждение в течение года со дня приобретения права собственности,
      – указано в тексте законопроекта.

      До 1 января 2024 года документом вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время эта норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированы в Украине более 3 лет.

       

       

      blog_ava
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Рынок земли Законодательство Верховная Рада Новости политики Слуга народа Мораторий на продажу земли Владимир Зеленский
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