Про що на засіданні фракції "Слуга народу" говорили нардепи і Зеленський

На засіданні парламентської фракції "Слуга народу" вранці 13 листопада Президент України Володимир Зеленський закликав нардепів підтримати законопроєкт №2178-10 про відкриття ринку землі. Документ передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж земель сільгосппризначення всіх форм власності.

"Він (президент) переконував, що потрібно проголосувати за закон, який власне запропонував депутат Сольський (законопроєкт №2178-10)", – розповіла після засідання фракції представниця Кабміну в парламенті, нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Сама Верещук вважає всі внесені до Ради законопроєкти щодо земельної реформи недоопрацьованими і такими, які "не можна приймати навіть у першому читанні".

Зауважимо, що 13 листопада Рада планує розглянути в першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" №2178 та альтернативні законопроєкти №2178-1, 2178- 2, 2178-3, 2178-4, 2178-5, 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.

У першому читанні також планується розглянути ще 2 законопроєкти щодо земельних відносин:

проєкт закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" №2194; проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони" №2195.

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Що відомо про законопроєкт №2178-10 про відкриття ринку землі?

Законопроєкт передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження (продаж) земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності.

Купувати такі землі можуть громадяни і юридичні особи України, територіальні громади, держава. Водночас документом пропонується позбавити права на покупку землі фіз- і юросіб, іноземні держави, які потрапляють під дію закону про санкції.

Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов'язані зробити їх відчуження протягом року з дня набуття права власності,

– зазначено в тексті законопроєкту.

До 1 січня 2024 року документом запроваджується заборона на покупку сільгоспземель юрособами, бенефіціарами яких є іноземці, іноземні держави, особи без громадянства. Водночас ця норма не поширюється на агрокомпанії, у яких було оформлене право оренди, емфітевзису до відкриття ринку землі і які зареєстровані в Україні понад 3 роки.