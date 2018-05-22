О футбольной коррупции говорят не первый год, — Гапоненко

О коррупционном скандале в футболе в преддверии Лиги Чемпионов, о появлении рекламных баннеров "Газпрома" на территории фан-сектора финала чемпионата кубка УЕФА и отравлении детей в Харькове – в программе "Pro новости" рассказали главный редактор сайта "Футбол 24" Александр Гапоненко и представитель Министерства здравоохранения Александр Ябчанко.

О коррупционном скандале в футболе в преддверии Лиги Чемпионов

"Почему было сказано, что никого практически не задержали и не собираются задерживать. Потому что на самом деле сейчас эта статья, которая криминализирует договорные матчи, которая была принята, она очень мягкая для наказания. Сейчас уже есть несколько судебных решений в отношении молодых игроков харьковского "Металлиста". Они были осуждены, то есть получили приговор. Но они получили штраф от 8 до 10 тысяч гривен, а не наказание в тюрьме. Возможно, по этим делам также будет то же самое", – отметил Александр Гапоненко.

По его словам, очень долго люди вообще не видели какого-либо результата борьбы. А то, что есть сейчас – это момент, который должен был произойти, и который все ждали.

О рекламных баннерах "Газпрома" на территории фан-сектора финала чемпионата кубка УЕФА

Александр Гапоненко отметил, что сама по себе реклама "Газпрома" есть на всех стадионах, в том числе в Украине во время матчей Лиги Чемпионов. Так, на украинских стадионах во время матчей Лиги Чемпионов реклама "Газпрома" была. И она никого не раздражала, потому что она была именно на стадионе. Здесь же, когда рекламу разместили на Крещатике, украинцы восприняли это с большой обидой. Можно всех понять.

"Для меня непостижимо – как это вопрос можно было бы решить без санкций, например, от спонсора до УЕФА. И все же, чтобы потом не было поджогов или краски на билбордах, украинским болельщикам решили пойти навстречу и договорились с УЕФА убрать с Крещатика рекламу "Газпрома". И сегодня утром уже убрали эту рекламу", – добавил главный редактор сайта "Футбол 24".

Об отравлении детей в харьковской школе

Александр Ябчанко рассказал, что в Харькове после распыления газа в школе пострадали 38 детей. 27 учеников госпитализированы, один ребенок в тяжелом состоянии и трое детей получили повреждения средней степени тяжести. Дети жаловались на слабость и затруднение дыхания, однако состояние учащихся стабильное. Пострадавшие находятся под пристальным наблюдением врачей. Связывать ситуации с отравлениями в Украине, не имея для этого достаточных фактов, неправильно.

Больше смотрите в программе.