Про футбольну корупцію говорять не перший рік, — Гапоненко

Про корупційний скандал у футболі напередодні Ліги Чемпіонів, про появу рекламних банерів "Газпрому" на території фан-сектору фіналу чемпіонату кубку УЄФА та отруєння дітей в Харкові – у програмі "Pro новини" розповіли головний редактор сайту "Футбол 24" Олександр Гапоненко та речник Міністерства охорони здоров'я Олександр Ябчанко.

Про корупційний скандал у футболі напередодні Ліги Чемпіонів

"Чому було сказано, що нікого практично не затримано і не збираються затримувати. Тому що, насправді, зараз оця стаття, яка криміналізує договірні матчі, яка була прийнята, вона дуже м'яка для покарання. Зараз вже є кілька судових рішень до молодих гравців харківського "Металіста". Вони були засуджені, тобто отримали вирок. Але вони отримали штраф від 8 до 10 тисяч гривень, а не покарання у в'язниці. Можливо, по цих справах також буде те саме", – зазначив Олександр Гапоненко.

За його словами, дуже довго люди взагалі не бачили будь-якого результату боротьби. А те, що є наразі – це момент, який мав статися, і на який всі чекали.

Про рекламні банери "Газпрому" на території фан-сектору фіналу чемпіонату кубку УЄФА

Олександр Гапоненко зазначив, що сама по собі реклама "Газпрому" є на всіх стадіонах, у тому числі в Україні під час матчів Ліги Чемпіонів. Так, на українських стадіонах під час матчів Ліги Чемпіонів реклама "Газпрому" була. І вона нікого не дратувала, тому що вона була саме на стадіоні. Тут же, коли рекламу розмістили на Хрещатику, українці сприйняли це дуже образливо. Можна всіх зрозуміти.

"Для мене незбагненне – як це питання можна було б вирішити без санкцій, наприклад, від спонсору до УЄФА. Та все ж, аби потім не було підпалів або фарби на білбордах, українським вболівальникам вирішили піти на зустріч і домовились з УЄФА прибрати з Хрещатику рекламу "Газпрому". І сьогоді зранку вже прибрали цю рекламу", – додав головний редактор сайту "Футбол 24".

Про отруєння дітей у харківській школі

Олександр Ябчанко розповів, що у Харкові після розпилення газу в школі постраждало 38 дітей. 27 учнів госпіталізовано, одна дитина у важкому стані і троє дітей зазнали середнього ступеня важкості. Діти скаржились на слабкість та ускладнення дихання, однак, стан учнів стабільний. Постраждалі перебувають під пильним наглядом лікарів. Пов’язувати ситуації з отруєннями в Україні не маючи на це достатніх фактів не вірно.

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