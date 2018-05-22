20:37
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Програми Pro новини
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Про футбольну корупцію говорять не перший рік, — Гапоненко

Pro новини 45 Читать новость на русском

Про корупційний скандал у футболі напередодні Ліги Чемпіонів, про появу рекламних банерів "Газпрому" на території фан-сектору фіналу чемпіонату кубку УЄФА та отруєння дітей в Харкові – у програмі "Pro новини" розповіли головний редактор сайту "Футбол 24" Олександр Гапоненко та речник Міністерства охорони здоров'я Олександр Ябчанко.

Про корупційний скандал у футболі напередодні Ліги Чемпіонів

"Чому було сказано, що нікого практично не затримано і не збираються затримувати. Тому що, насправді, зараз оця стаття, яка криміналізує договірні матчі, яка була прийнята, вона дуже м'яка для покарання. Зараз вже є кілька судових рішень до молодих гравців харківського "Металіста". Вони були засуджені, тобто отримали вирок. Але вони отримали штраф від 8 до 10 тисяч гривень, а не покарання у в'язниці. Можливо, по цих справах також буде те саме", – зазначив Олександр Гапоненко.

За його словами, дуже довго люди взагалі не бачили будь-якого результату боротьби. А те, що є наразі – це момент, який мав статися, і на який всі чекали.

Про рекламні банери "Газпрому" на території фан-сектору фіналу чемпіонату кубку УЄФА

Олександр Гапоненко зазначив, що сама по собі реклама "Газпрому" є на всіх стадіонах, у тому числі в Україні під час матчів Ліги Чемпіонів. Так, на українських стадіонах під час матчів Ліги Чемпіонів реклама "Газпрому" була. І вона нікого не дратувала, тому що вона була саме на стадіоні. Тут же, коли рекламу розмістили на Хрещатику, українці сприйняли це дуже образливо. Можна всіх зрозуміти.

"Для мене незбагненне – як це питання можна було б вирішити без санкцій, наприклад, від спонсору до УЄФА. Та все ж, аби потім не було підпалів або фарби на білбордах, українським вболівальникам вирішили піти на зустріч і домовились з УЄФА прибрати з Хрещатику рекламу "Газпрому". І сьогоді зранку вже прибрали цю рекламу", – додав головний редактор сайту "Футбол 24".

Про отруєння дітей у харківській школі

Олександр Ябчанко розповів, що у Харкові після розпилення газу в школі постраждало 38 дітей. 27 учнів госпіталізовано, одна дитина у важкому стані і троє дітей зазнали середнього ступеня важкості. Діти скаржились на слабкість та ускладнення дихання, однак, стан учнів стабільний. Постраждалі перебувають під пильним наглядом лікарів. Пов’язувати ситуації з отруєннями в Україні не маючи на це достатніх фактів не вірно.

Більше дивіться у програмі.

Теги: Новини України отруєння Корупція Ліга чемпіонів Pro новини Скандал з договірними матчами в Україні
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук