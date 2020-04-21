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      О главном: Годовщина победы Зеленского. Карантинные ограничения

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 21 апреля – год назад Владимир Зеленский одержал победу в президентской гонке со значительным отрывом от своего оппонента. В Минздраве предлагают смягчить карантин. Однако окончательное решение должно принять правительство.

      Также в выпуске:

      Падение цен на нефть.

      Теги: Владимир Зеленский Выпуск новостей
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