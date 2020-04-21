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      Про головне: Річниця перемоги Зеленського. Карантинні обмеження

      Випуск новин -

      У випуску програми "Про головне" за 21квітня – рік тому Володимир Зеленський здобув перемогу у президентських перегонах зі значним відривом від свого опонента. У МОЗ пропонують пом'якшити карантинні обмеження. Проте остаточне рішення має прийняти уряд.

      Також у випуску:

      Падіння цін на нафту.

      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин
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