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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      О главном: Экономия во время карантина. Очереди на границе с Польшей

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 27 марта – сидя дома, украинцы начали делать много неоправданных покупок. По прогнозам экспертов, с такими темпами большинство потратят свой семейный бюджет еще в первые недели карантина. На границах образовались большие очереди из украинцев. Они пытаются успеть попасть домой. Ведь завтра Украина закрывает государственную границу для пассажирских перевозок.

      Также в выпуске:

      В МВФ назвали условия для утверждения новой программы с Украиной: "антиколомойский" закон и открытие рынка земли.

      Руководительница Офиса генпрокурора отстранила своего заместителя Виктора Трепака от расследования резонансных дел: он подал в отставку.

       

      Теги: Госпогранслужба Новости Польши Новости Украины Выпуск новостей
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