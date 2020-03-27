О главном: Экономия во время карантина. Очереди на границе с Польшей
В выпуске программы "О главном" за 27 марта – сидя дома, украинцы начали делать много неоправданных покупок. По прогнозам экспертов, с такими темпами большинство потратят свой семейный бюджет еще в первые недели карантина. На границах образовались большие очереди из украинцев. Они пытаются успеть попасть домой. Ведь завтра Украина закрывает государственную границу для пассажирских перевозок.
Также в выпуске:
В МВФ назвали условия для утверждения новой программы с Украиной: "антиколомойский" закон и открытие рынка земли.
Руководительница Офиса генпрокурора отстранила своего заместителя Виктора Трепака от расследования резонансных дел: он подал в отставку.
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