О главном: Экономия во время карантина. Очереди на границе с Польшей

В выпуске программы "О главном" за 27 марта – сидя дома, украинцы начали делать много неоправданных покупок. По прогнозам экспертов, с такими темпами большинство потратят свой семейный бюджет еще в первые недели карантина. На границах образовались большие очереди из украинцев. Они пытаются успеть попасть домой. Ведь завтра Украина закрывает государственную границу для пассажирских перевозок.

Также в выпуске: В МВФ назвали условия для утверждения новой программы с Украиной: "антиколомойский" закон и открытие рынка земли. Руководительница Офиса генпрокурора отстранила своего заместителя Виктора Трепака от расследования резонансных дел: он подал в отставку.