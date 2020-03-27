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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Про головне: Економія під час карантину. Черги на кордонах з Польщею

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 27 березня – сидячи вдома, українці почали робити багато невиправданих покупок. За прогнозами експертів, з такими темпами більшість витратять свій сімейний бюджет ще у перші тижні карантину На кордонах утворилися великі черги з українців. Вони намагаються встигнути потрапити додому. Адже завтра Україна закриває державний кордон для пасажирського перевезення.

      Також у випуску: 

      У МВФ назвали умови для затвердження нової програми з Україною: "антиколомойський" закон та відкриття ринку землі.

      Очільниця Офісу генпрокурора усунула свого заступника Віктора Трепака від розслідування резонансних справ: він подав у відставку.

       

       

      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Польщі Випуск новин
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