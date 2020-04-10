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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      О главном: Комендантский час. Бюджет Чрезвычайной Ситуации

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 10 апреля – сразу 6 регионов Украины прибегли к усилению карантина на этих выходных. Призывают местных жителей в течение двух дней сидеть дома и никуда не выходить. Бюджет Чрезвычайной Ситуации — именно так премьер назвал предложения от кабмина. Мол, в первую очередь изменят акценты на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии.

      Также в выпуске:

      Прогнозируют, что дефицит бюджета будет на уровне 300 миллиардов.

      По состоянию на сегодняшнее утро в Украине зафиксировали уже 2 203 случая коронавирусной болезни.

      Николаевщина – единственный регион, где до сих пор не выявлено ни одного заражения. В чем подвох – пытался лично выяснить главный врач страны Виктор Ляшко.

      Теги: Карантин в Украине 2020 Бюджет 2020 Коронавирус в Украине Выпуск новостей
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