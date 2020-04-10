О главном: Комендантский час. Бюджет Чрезвычайной Ситуации

В выпуске программы "О главном" за 10 апреля – сразу 6 регионов Украины прибегли к усилению карантина на этих выходных. Призывают местных жителей в течение двух дней сидеть дома и никуда не выходить. Бюджет Чрезвычайной Ситуации — именно так премьер назвал предложения от кабмина. Мол, в первую очередь изменят акценты на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии.

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