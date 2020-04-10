Про головне: Комендантська година. Бюджет Надзвичайної Ситуації
У випуску програми "Про головне" за 10 квітня – одразу 6 регіонів України вдалися до посилення карантину цими вихідними. Закликають місцевих жителів протягом двох днів сидіти вдома і нікуди не виходити. Бюджет Надзвичайної Ситуації — саме так прем'єр назвав пропозиції від кабміну. Мовляв, першочергово змінять акценти на забезпечення основних потреб в умовах пандемії.
Також у випуску:
Прогнозують, що дефіцит бюджету буде на рівні 300 мільярдів.
Станом на сьогоднішній ранок в Україні зафіксували вже 2 203 випадки коронавірусної хвороби.
МИколаївщина – єдиний регіон, де й досі не виявлено жодного зараження. В чому підвох – намагався особисто зясувати головний лікар країни Віктор Ляшко.
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