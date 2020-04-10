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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Про головне: Комендантська година. Бюджет Надзвичайної Ситуації

      Випуск новин -

      У випуску програми "Про головне" за 10 квітня – одразу 6 регіонів України вдалися до посилення карантину цими вихідними. Закликають місцевих жителів протягом двох днів сидіти вдома і нікуди не виходити. Бюджет Надзвичайної Ситуації — саме так прем'єр назвав пропозиції від кабміну. Мовляв, першочергово змінять акценти на забезпечення основних потреб в умовах пандемії.

      Також у випуску:

      Прогнозують, що дефіцит бюджету буде на рівні 300 мільярдів.

      Станом на сьогоднішній ранок в Україні зафіксували вже 2 203 випадки коронавірусної хвороби.

      МИколаївщина – єдиний регіон, де й досі не виявлено жодного зараження. В чому підвох – намагався особисто зясувати головний лікар країни Віктор Ляшко.

      Теги: Карантин в Україні 2020 Бюджет 2020 Коронавірус в Україні Випуск новин
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