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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      О главном: Коронавирус у жителя Мариуполя. Спад пандемии в Китае

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 19 марта – коронавирус зафиксировали у жителя Мариуполя, который недавно вернулся из Египта. Известно, что по возвращении мужчина еще ходил на работу на меткомбинат им. Ильича. В китайском эпицентре коронавируса, провинции Хубэй, за последние сутки не зафиксировали ни одного случая заражения Covid-19.

      Також у випуску:

      В Україні вже зафіксували 18 випадків зараження на Covid-19.

      У Житомирі лікарі будуть зустрічати людей, які приїхали з-за кордону.

      В Херсоні бригада швидкої була змушена піти на самоізоляцію.

      Патріарх Варфоломій дозволив церквам не проводити служби.

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