О главном: Коронавирус у жителя Мариуполя. Спад пандемии в Китае
В выпуске программы "О главном" за 19 марта – коронавирус зафиксировали у жителя Мариуполя, который недавно вернулся из Египта. Известно, что по возвращении мужчина еще ходил на работу на меткомбинат им. Ильича. В китайском эпицентре коронавируса, провинции Хубэй, за последние сутки не зафиксировали ни одного случая заражения Covid-19.
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