О главном: Коронавирус у жителя Мариуполя. Спад пандемии в Китае

В выпуске программы "О главном" за 19 марта – коронавирус зафиксировали у жителя Мариуполя, который недавно вернулся из Египта. Известно, что по возвращении мужчина еще ходил на работу на меткомбинат им. Ильича. В китайском эпицентре коронавируса, провинции Хубэй, за последние сутки не зафиксировали ни одного случая заражения Covid-19.

Також у випуску: В Україні вже зафіксували 18 випадків зараження на Covid-19. У Житомирі лікарі будуть зустрічати людей, які приїхали з-за кордону. В Херсоні бригада швидкої була змушена піти на самоізоляцію. Патріарх Варфоломій дозволив церквам не проводити служби.