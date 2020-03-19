Про головне: Коронавірус у мешканця Маріуполя. Спад пандемії в Китаї

У випуску програми "Про головне" за 19 березня – коронавірус зафіксували в жителя Маріуполя, який нещодавно повернувся з Єгипту. Відомо, що після повернення чоловік ще ходив на роботу на метакомбінат імені Ілліча. У китайському епіцентрі коронавірусу, провінції Хубей, за останню добу не зафіксували жодного випадку зараження на Covid-19.

Також у випуску: В Україні вже зафіксували 18 випадків зараження на Covid-19. У Житомирі лікарі будуть зустрічати людей, які приїхали з-за кордону. В Херсоні бригада швидкої була змушена піти на самоізоляцію. Патріарх Варфоломій дозволив церквам не проводити служби.