Про головне: Коронавірус у мешканця Маріуполя. Спад пандемії в Китаї
У випуску програми "Про головне" за 19 березня – коронавірус зафіксували в жителя Маріуполя, який нещодавно повернувся з Єгипту. Відомо, що після повернення чоловік ще ходив на роботу на метакомбінат імені Ілліча. У китайському епіцентрі коронавірусу, провінції Хубей, за останню добу не зафіксували жодного випадку зараження на Covid-19.
Також у випуску:
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