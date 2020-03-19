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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Про головне: Коронавірус у мешканця Маріуполя. Спад пандемії в Китаї

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 19 березня – коронавірус зафіксували в жителя Маріуполя, який нещодавно повернувся з Єгипту. Відомо, що після повернення чоловік ще ходив на роботу на метакомбінат імені Ілліча. У китайському епіцентрі коронавірусу, провінції Хубей, за останню добу не зафіксували жодного випадку зараження на Covid-19.

      Також у випуску:

      В Україні вже зафіксували 18 випадків зараження на Covid-19.

      У Житомирі лікарі будуть зустрічати людей, які приїхали з-за кордону.

      В Херсоні бригада швидкої була змушена піти на самоізоляцію.

      Патріарх Варфоломій дозволив церквам не проводити служби.

      В Росії зафіксували ще 52 випадки зараження коронавірусом
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      Теги: Випуск новин
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