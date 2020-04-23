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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      О главном: Коронавирус в общежитии на Киевщине. Украинские врачи не получили надбавки

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске "О главном" за 23 апреля – в общежитии в городе Вишневое, что на Киевщине,произошла вспышка коронавируса COVID-19. По состоянию на утро 23 апреля там заболели 78 человек, среди них – 16 детей. За работу в условиях чрезвычайной ситуации украинским медикам обещали доплаты к зарплате. Тем, кто работает с больными COVID-19, – 300%. Но на днях медики получили меньше, чем по 2 тысячи гривен.

      Также в выпуске:

      За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 578 новых случаев заражения коронавирусом.

      В России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья.

      Президент Беларуси Александр Лукашенко не признает вспышки COVID-19 в государстве.

      24 апреля во время внеочередного заседания Верховная Рада может назначить нового вице-премьера по вопросам реформ Михаила Саакашвили.

      Теги: Выпуск новостей
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