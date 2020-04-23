О главном: Коронавирус в общежитии на Киевщине. Украинские врачи не получили надбавки

В выпуске "О главном" за 23 апреля – в общежитии в городе Вишневое, что на Киевщине,произошла вспышка коронавируса COVID-19. По состоянию на утро 23 апреля там заболели 78 человек, среди них – 16 детей. За работу в условиях чрезвычайной ситуации украинским медикам обещали доплаты к зарплате. Тем, кто работает с больными COVID-19, – 300%. Но на днях медики получили меньше, чем по 2 тысячи гривен.

Также в выпуске: За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 578 новых случаев заражения коронавирусом. В России больных медсестер лечили в помещении для сушки белья. Президент Беларуси Александр Лукашенко не признает вспышки COVID-19 в государстве. 24 апреля во время внеочередного заседания Верховная Рада может назначить нового вице-премьера по вопросам реформ Михаила Саакашвили.