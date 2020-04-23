Про головне: Коронавірус у гуртожитку на Київщині. Українські лікарі не отримали надбавки
У випуску "Про головне" за 23 квітня – у гуртожитку в місті Вишневе, що на Київщині, стався спалах коронавірусу COVID-19. Станом на ранок 23 квітня там захворіли 78 людей, серед них – 16 дітей. за роботу в умовах надзвичайної ситуації українським медикам обіцяли доплати до зарплати. Тим, хто працює з хворими на COVID-19, - 300%. Натомість днями медики отримали менше, ніж по 2 тисячі гривень.
Також у випуску:
За минулу добу в Україні зафіксували 578 нових випадків зараження коронавірусом.
У Росії хворих медсестер лікували в приміщенні для сушіння білизни.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко не визнає спалах COVID-19 у державі.
24 квітня під час позачергового засідання Верховна Рада може призначити нового віцепрем'єра з питань реформ – Михайла Саакашвілі.
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