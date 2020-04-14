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      О главном: Локализация пожара в Чернобыле. Повышение штрафа за поджог травы

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 14 апреля – спасатели и пожарные тушили масштабный пожар в Чернобыльской зоне более неделю. Огонь едва не добрался и до могильника ядерных отходов. К счастью, сегодня пожар удалось локализовать. Депутаты повысили штрафы за поджог и нарушение норм пожарной безопасности в лесах.

      Также в выпуске:

      Крупный пожар произошел в Черниговской области из-за сжигания травы.

      В Киеве умер еще один монах из Киево-Печерской Лавры. Мужчине было 42 года.

      В Раде сократили финансирование управления Чернобыльской зоной на более 256 миллионов гривен.

      Теги: Штрафы Пожар в Чернобыльской зоне Выпуск новостей
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