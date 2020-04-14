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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Про головне: Локалізація пожежі у Чорнобилі. Підвищення штрафу за підпал трави

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 14 квітня – рятувальники та пожежники гасили масштабну пожежу в Чорнобильській зоні понад тиждень. Вогонь ледь не добрався і до могильника ядерних відходів. На щастя, сьогодні пожежу вдалося локалізувати. Депутати підвищили штрафи за підпал і порушення норм пожежної безпеки у лісах.

      Також у випуску: 

      Масштабна пожежа сталася у Чернігівській області через спалювання трави.

      У Києві помер ще один монах з Києво-Печерської Лаври. Чоловіку було 42 роки.

      У Раді скоротили фінансування управління Чорнобильською зоною на понад 256 мільйонів гривень.

      Теги: Пожежа в Чорнобильській зоні Штрафи Випуск новин
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