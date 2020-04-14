Про головне: Локалізація пожежі у Чорнобилі. Підвищення штрафу за підпал трави
У випуску програми "Про головне" за 14 квітня – рятувальники та пожежники гасили масштабну пожежу в Чорнобильській зоні понад тиждень. Вогонь ледь не добрався і до могильника ядерних відходів. На щастя, сьогодні пожежу вдалося локалізувати. Депутати підвищили штрафи за підпал і порушення норм пожежної безпеки у лісах.
Також у випуску:
Масштабна пожежа сталася у Чернігівській області через спалювання трави.
У Києві помер ще один монах з Києво-Печерської Лаври. Чоловіку було 42 роки.
У Раді скоротили фінансування управління Чорнобильською зоною на понад 256 мільйонів гривень.
Читайте також
Вибір редакції
-
Росія не проситиме ЄС про зняття санкцій: зухвалий коментар МЗС РФсьогодні , 16:05
-
Просіть милостиню: що порадили в РПЦ росіянам, які втратили роботу через коронавіруссьогодні , 14:28
-
Який курс долара і євро в обмінниках України 14 квітнясьогодні , 17:22
-
Хто і навіщо підпалив Чорнобильську зону?сьогодні , 17:36
-
Масштабну пожежу на Житомирщині ліквідували: є постраждалісьогодні , 15:19
-
Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 40 людейсьогодні , 18:51