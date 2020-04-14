Про головне: Локалізація пожежі у Чорнобилі. Підвищення штрафу за підпал трави

У випуску програми "Про головне" за 14 квітня – рятувальники та пожежники гасили масштабну пожежу в Чорнобильській зоні понад тиждень. Вогонь ледь не добрався і до могильника ядерних відходів. На щастя, сьогодні пожежу вдалося локалізувати. Депутати підвищили штрафи за підпал і порушення норм пожежної безпеки у лісах.

Також у випуску: Масштабна пожежа сталася у Чернігівській області через спалювання трави. У Києві помер ще один монах з Києво-Печерської Лаври. Чоловіку було 42 роки. У Раді скоротили фінансування управління Чорнобильською зоною на понад 256 мільйонів гривень.