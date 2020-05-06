О главном: Местные выборы в Украине. Ослабление карантина

В выпуске "О главном" за 6 мая – первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заверил – до середины июля Верховная Рада объявит местные выборы. Уже с понедельника, 11 мая, в Украине ослабят карантин. Бизнес сможет постепенно выходить на работу.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Кабмин сегодня наконец изложил детальный план выхода из карантина. После 11 мая, если в течение 10 дней количество больных COVID-19 будет уменьшаться, в Украине откроются спортивные залы, фитнес-центры и гостиницы.