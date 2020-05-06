Про головне: Місцеві вибори в Україні. Послаблення карантину
У випуску "Про головне" за 6 травня – перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив - до середини липня Верховна Рада оголосить місцеві вибори. Вже з понеділка, 11 травня, в Україні послаблять карантин. Бізнес зможе поступово виходити на роботу.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
Кабмін сьогодні нарешті виклав детальний план виходу з карантину. Після 11 травня, якщо протягом 10 днів кількість хворих на COVID-19 буде зменшуватися, в Україні відкриються спортивні зали, фітнес-центри та готелі.
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