О главном: Нарушение условий карантина. Ограничение движения транспорта в Киеве

В выпуске "О главном" за 18 марта – в Киеве нарушают условия карантина. Люди ездят в переполненных маршрутках и без масок. Ограничения в движении общественного транспорта начали действовать и в Киеве. С 12:00 прекратили перевозки пассажиров между городами, районами и другими областями. Остановлено движение поездов во всех направлениях. Ходит только общественный транспорт, но также с ограничениями.

Также в выпуске: "Приватбанк" прекратил обмен валюты в кассах своих отделений. Народный депутат Сергей Шахов заразился Covid-19. Об этом он лично сообщил в прямом эфире. В Днепре не изменили работу общественного транспорта во время карантина, однако рекомендуют пассажирам воздержаться от поездок.