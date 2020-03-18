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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      О главном: Нарушение условий карантина. Ограничение движения транспорта в Киеве

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске "О главном" за 18 марта – в Киеве нарушают условия карантина. Люди ездят в переполненных маршрутках и без масок. Ограничения в движении общественного транспорта начали действовать и в Киеве. С 12:00 прекратили перевозки пассажиров между городами, районами и другими областями. Остановлено движение поездов во всех направлениях. Ходит только общественный транспорт, но также с ограничениями.

      Также в выпуске:

      "Приватбанк" прекратил обмен валюты в кассах своих отделений.

      Народный депутат Сергей Шахов заразился Covid-19. Об этом он лично сообщил в прямом эфире.

      В Днепре не изменили работу общественного транспорта во время карантина, однако рекомендуют пассажирам воздержаться от поездок.

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      Теги: Транспорт Ровно Выпуск новостей
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