Про головне: Порушення умов карантину. Обмеження руху транспорту у Рівному
У випуску "Про головне" за 18 березня – у Києві порушують умови карантину. Люди їздять у переповнених маршрутках і без масок. Обмеження в русі громадського транспорту почали діяти й у Рівному. З 12:00 припинили перевезення пасажирів між містами, районами та іншими областями. Також зупинений рух потягів у всіх напрямках. Курсує лише громадський транспорт, але також з обмеженнями.
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