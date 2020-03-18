Про головне: Порушення умов карантину. Обмеження руху транспорту у Рівному

У випуску "Про головне" за 18 березня – у Києві порушують умови карантину. Люди їздять у переповнених маршрутках і без масок. Обмеження в русі громадського транспорту почали діяти й у Рівному. З 12:00 припинили перевезення пасажирів між містами, районами та іншими областями. Також зупинений рух потягів у всіх напрямках. Курсує лише громадський транспорт, але також з обмеженнями.

Також у випуску: "Приватбанк" припинив обмін валюти в касах своїх відділень. Народний депутат Сергій Шахов заразився Covid-19. Про це він особисто повідомив у прямому ефірі. У Дніпрі не змінили роботу громадського транспорту під час карантину, проте рекомендують пасажирам утриматися від поїздок.