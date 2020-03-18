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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Про головне: Порушення умов карантину. Обмеження руху транспорту у Рівному

      Випуск новин -

      У випуску "Про головне" за 18 березня – у Києві порушують умови карантину. Люди їздять у переповнених маршрутках і без масок. Обмеження в русі громадського транспорту почали діяти й у Рівному. З 12:00 припинили перевезення пасажирів між містами, районами та іншими областями. Також зупинений рух потягів у всіх напрямках. Курсує лише громадський транспорт, але також з обмеженнями.

      Також у випуску:

      "Приватбанк" припинив обмін валюти в касах своїх відділень.

      Народний депутат Сергій Шахов заразився Covid-19. Про це він особисто повідомив у прямому ефірі.

      У Дніпрі не змінили роботу громадського транспорту під час карантину, проте рекомендують пасажирам утриматися від поїздок.

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      Теги: Транспорт Рівне Випуск новин
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