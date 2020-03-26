О главном: Нулевой пациент. Альтернативные заседания Рады
В выпуске программы "О главном" за 26 марта – в китайском Ухане медики нашли "нулевого пациента", который первым заболел коронавирусом и из-за которого, вероятно и началась пандемия. Таким пациентом оказалась продавщица креветок на местном рынке, Нардепы боятся собираться в Раде, чтобы не подхватить коронавирус. Уже думали и про видеосвязь, и про заседании во дворе Рады.
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На данный момент в мире уже зафиксировано почти полмиллиона случаев заражения коронавирусом.
В каком состоянии украинская медицина и готовы ли мы к пандемии.
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