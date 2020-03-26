Про головне: Нульовий пацієнт. Альтернативні засідання Ради

У випуску програми "Про головне" за 26 березня – у китайському Вухані медики знайшли "нульового пацієнта", який першим захворів на коронавірус і з якого, ймовірно і почалася пандемія. Таким пацієнтом виявилася продавчиня креветок на місцевому ринку, Нардепи бояться збиратися в Раді, щоб не підхопити коронавірус. Вже думали і про відеозв'язок, і про засідання у подвір'ї Ради.

Також у випуску

На цю мить у світі вже зафіксовано майже пів мільйона випадків зараження на коронавірус.

В якому стані українська медицина і чи готові ми до пандемії.