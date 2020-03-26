20:54
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Про головне: Нульовий пацієнт. Альтернативні засідання Ради

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 26 березня – у китайському Вухані медики знайшли "нульового пацієнта", який першим захворів на коронавірус і з якого, ймовірно і почалася пандемія. Таким пацієнтом виявилася продавчиня креветок на місцевому ринку, Нардепи бояться збиратися в Раді, щоб не підхопити коронавірус. Вже думали і про відеозв'язок, і про засідання у подвір'ї Ради.

      Також у випуску

      На цю мить у світі вже зафіксовано майже пів мільйона випадків зараження на коронавірус.

      В якому стані українська медицина і чи готові ми до пандемії.

       

      ЗНО-2020 офіційно перенесли: що відомо
      сьогодні
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Верховна Рада Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:44 Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 19:00 Повстання проти Єрмака в "Слузі народу", або Боротьба за вухо Зеленського
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 18:40 Багаті теж плачуть: як живуть сім'ї політиків, яких "скосив" коронавірус
      Ярослав Голобородько
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук