Про головне: Нульовий пацієнт. Альтернативні засідання Ради
У випуску програми "Про головне" за 26 березня – у китайському Вухані медики знайшли "нульового пацієнта", який першим захворів на коронавірус і з якого, ймовірно і почалася пандемія. Таким пацієнтом виявилася продавчиня креветок на місцевому ринку, Нардепи бояться збиратися в Раді, щоб не підхопити коронавірус. Вже думали і про відеозв'язок, і про засідання у подвір'ї Ради.
Також у випуску
На цю мить у світі вже зафіксовано майже пів мільйона випадків зараження на коронавірус.
В якому стані українська медицина і чи готові ми до пандемії.
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