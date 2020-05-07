О главном: Обращение Совета Европы к Украине. Ослабление карантина
В выпуске "О главном" 7 мая – Совет Европы обратился к Украине с предостережениями относительно угрозы независимости НАБУ. Поводом такого призыва стал законопроект, который подали в Раду ряд депутатов. Украина активно готовится к ослаблению карантина, которое начнется с понедельника. Однако уже в разных городах возобновили работу более 550 рынков.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
Складу делегацій у тристоронній контактній групі у Мінську розширили. Очолювати групу продовжить Леонід Кучма, його першим заступником стане віцепрем'єр Олексій Резніков, а до складу переговорників у ТКГ тепер входитимуть і заступники міністрів або глави парламентських комітетів.
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