Про головне: Звернення Ради Європи до України. Послаблення карантину
У випуску "Про головне" за 7 травня – Рада Європи звернулася до України з застереженнями щодо загрози незалежності НАБУ. Приводом такого заклику став законопроєкт, який подали у Раду низка депутатів. Україна активно готується до послаблення карантину, яке розпочнеться з понеділка. Однак вже у різних містах відновили роботу понад 550 ринків.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
Складу делегацій у тристоронній контактній групі у Мінську розширили. Очолювати групу продовжить Леонід Кучма, його першим заступником стане віцепрем'єр Олексій Резніков, а до складу переговорників у ТКГ тепер входитимуть і заступники міністрів або глави парламентських комітетів.
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