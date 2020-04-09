О главном: Пасха дома. Коронавирус в ВСУ

В выпуске программы "О главном" за 9 апреля – церкви не будут закрывать во время празднования Пасхи, есть лишь рекомендации, как будут проходить литургии. В храм смогут зайти только те, кто будут проводить богослужение и те, кто будут заниматься трансляцией. В Вооруженных силах Украины зарегистрировали 2 новых случая заболевания коронавирусом. В целом в украинской армии уже подтвердили 7 случаев.

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