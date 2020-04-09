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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      О главном: Пасха дома. Коронавирус в ВСУ

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 9 апреля – церкви не будут закрывать во время празднования Пасхи, есть лишь рекомендации, как будут проходить литургии. В храм смогут зайти только те, кто будут проводить богослужение и те, кто будут заниматься трансляцией. В Вооруженных силах Украины зарегистрировали 2 новых случая заболевания коронавирусом. В целом в украинской армии уже подтвердили 7 случаев.

      Також у випуску:

      На позачергове засідання народні депутати можуть зібратися вже 13 квітня 2020 року. Про це у коментарі 24 каналу розповів заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

      У Києво-Печерській лаврі загалом зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом.

      Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня. Про це представники тристоронньої контактної групи домовилися під час засідання в режимі відеоконференції.

      Теги: Вооруженные силы Украины Пасха Выпуск новостей
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