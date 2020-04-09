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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Про головне: Великдень вдома. Коронавірус в ЗСУ

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 9 квітня – церкви не будуть закривати під час святкування Великодня, є лише рекомендації, як будуть відбуватись літургії. До храму зможуть зайти лише ті, хто проводитимуть богослужіння і ті, хто займатимуться трансляцією. У Збройних силах України зареєстрували 2 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом в українській армії вже підтвердили 7 випадків.

      Також у випуску:

      На позачергове засідання народні депутати можуть зібратися вже 13 квітня 2020 року. Про це у коментарі 24 каналу розповів заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

      У Києво-Печерській лаврі загалом зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом.

      Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня. Про це представники тристоронньої контактної групи домовилися під час засідання в режимі відеоконференції.

      Теги: Збройні сили України Випуск новин Великдень
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