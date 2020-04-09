Про головне: Великдень вдома. Коронавірус в ЗСУ

У випуску програми "Про головне" за 9 квітня – церкви не будуть закривати під час святкування Великодня, є лише рекомендації, як будуть відбуватись літургії. До храму зможуть зайти лише ті, хто проводитимуть богослужіння і ті, хто займатимуться трансляцією. У Збройних силах України зареєстрували 2 нових випадки захворювання на коронавірус. Загалом в українській армії вже підтвердили 7 випадків.

Також у випуску:

На позачергове засідання народні депутати можуть зібратися вже 13 квітня 2020 року. Про це у коментарі 24 каналу розповів заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

У Києво-Печерській лаврі загалом зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом.

Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня. Про це представники тристоронньої контактної групи домовилися під час засідання в режимі відеоконференції.