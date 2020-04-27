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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      О главном: Пьяные чиновники за рулем. COVID-19 у медиков в Мариуполе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске "О главном" за 27 апреля – полиция задержала заместителя председателя КГГА Владимира Слончака за то, что набросился на патрульного полицейского. Чиновник был в нетрезвом состоянии, а ехал на пассажирском месте вместе с депутатом Киевского городского совета Людмилой Костенко, которая тоже, вероятно, была навеселе. Вспышка коронавируса в Мариуполе. Там обнаружили 22 новых случая заражения,

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      В Италии зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавирус за последние полтора месяца. За минувшие сутки там умерли 260 человек, что на более сотню меньше чем в предыдущие.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Задержание Владимира Слончака Новости Мариуполя Выпуск новостей
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