О главном: Пьяные чиновники за рулем. COVID-19 у медиков в Мариуполе

В выпуске "О главном" за 27 апреля – полиция задержала заместителя председателя КГГА Владимира Слончака за то, что набросился на патрульного полицейского. Чиновник был в нетрезвом состоянии, а ехал на пассажирском месте вместе с депутатом Киевского городского совета Людмилой Костенко, которая тоже, вероятно, была навеселе. Вспышка коронавируса в Мариуполе. Там обнаружили 22 новых случая заражения,

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Италии зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавирус за последние полтора месяца. За минувшие сутки там умерли 260 человек, что на более сотню меньше чем в предыдущие.