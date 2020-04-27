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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Про головне: П'яні чиновники за кермом. COVID-19 в медиків у Маріуполі

      Випуск новин -

      У випуску "Про головне" за 27 квітня – поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака за те, що накинувся на патрульного поліцейського. Чиновник був у нетверезому стані, а їхав на пасажирському місці разом із депутаткою Київської міської ради Людмилою Костенко, яка теж ймовірно була напідпитку. Спалах коронавірусу в Маріуполі. Там виявили 22 нових випадки зараження, з них 19 медики.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за останні півтори місяці. За минулу добу там померли 260 людей, що на понад сотню менше ніж попередньої.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Затримання Володимира Слончака Новини Маріуполя Випуск новин
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