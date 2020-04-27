Про головне: П'яні чиновники за кермом. COVID-19 в медиків у Маріуполі

У випуску "Про головне" за 27 квітня – поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака за те, що накинувся на патрульного поліцейського. Чиновник був у нетверезому стані, а їхав на пасажирському місці разом із депутаткою Київської міської ради Людмилою Костенко, яка теж ймовірно була напідпитку. Спалах коронавірусу в Маріуполі. Там виявили 22 нових випадки зараження, з них 19 медики.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за останні півтори місяці. За минулу добу там померли 260 людей, що на понад сотню менше ніж попередньої.