О главном: Побег из самоизоляции. Расходы на лечение коронавируса

В выпуске программы "О главном" за 1 апреля – в Киеве из обсервации в гостинице "Казацкий" сбежали больше 60 человек, которые вернулись из-за границы. Некоторые пациенты жалуются, что на лекарства от коронавируса тратят по несколько тысяч гривен. Вдобавок часть препаратов трудно приобрести.

Также в выпуске: За нарушение карантина нужно ввести штрафы. Так считают 74% украинцев.