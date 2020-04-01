О главном: Побег из самоизоляции. Расходы на лечение коронавируса
В выпуске программы "О главном" за 1 апреля – в Киеве из обсервации в гостинице "Казацкий" сбежали больше 60 человек, которые вернулись из-за границы. Некоторые пациенты жалуются, что на лекарства от коронавируса тратят по несколько тысяч гривен. Вдобавок часть препаратов трудно приобрести.
Также в выпуске:
За нарушение карантина нужно ввести штрафы. Так считают 74% украинцев.
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