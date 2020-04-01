20:06
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      О главном: Побег из самоизоляции. Расходы на лечение коронавируса

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 1 апреля – в Киеве из обсервации в гостинице "Казацкий" сбежали больше 60 человек, которые вернулись из-за границы. Некоторые пациенты жалуются, что на лекарства от коронавируса тратят по несколько тысяч гривен. Вдобавок часть препаратов трудно приобрести.

      Также в выпуске:

      За нарушение карантина нужно ввести штрафы. Так считают 74% украинцев.

      Теги: Выпуск новостей
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:51 Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
      Здорове життя 31511
      сегодня , 17:55 Коронавирус в России: Путин запретил здороваться с ним за руку и засел в резиденции под Москвой
      Новини України 4980
      сегодня , 15:24 Пик эпидемии коронавируса в Украине будет между 15 и 24 апреля
      Новини України 7278
      сегодня , 16:30 Закупка защитных масок: почему это деньги на ветер
      Блоги 3885
      сегодня , 17:03 Коронавирус в Испании: смертность уже 5 дней подряд бьет рекорды
      Здорове життя 57198
      сегодня , 13:50 В мае проведут индексацию пенсий: как увеличатся выплаты
      Новини України 23805
      сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
      Новини України 41407
      сегодня , 15:17 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
      Новини України 242939
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 20:00 Высший совет правосудия преследует и травит честных судей: шокирующие примеры
      Роман Маселко
      сегодня , 19:30 Медреформа во время коронавируса: что меняется с 1 апреля
      Світлана Попова
      Залиште відгук