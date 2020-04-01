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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Про головне: Втеча з самоізоляції. Витрати на лікування коронавірусу

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 1 квітня – у Києві з обсервації у готелі "Козацький" втекли більш як 60 людей, які повернулись з-за кордону. Деякі пацієнти скаржаться, що на ліки від коронавірусу витрачають по декілька тисяч гривень. Надодачу частину препаратів важко придбати.

      Також у випуску:

      За порушення карантину потрібно запровадити штрафи. Так вважає 74% українців.

      Теги: Випуск новин
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