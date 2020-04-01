Про головне: Втеча з самоізоляції. Витрати на лікування коронавірусу

У випуску програми "Про головне" за 1 квітня – у Києві з обсервації у готелі "Козацький" втекли більш як 60 людей, які повернулись з-за кордону. Деякі пацієнти скаржаться, що на ліки від коронавірусу витрачають по декілька тисяч гривень. Надодачу частину препаратів важко придбати.

Також у випуску: За порушення карантину потрібно запровадити штрафи. Так вважає 74% українців.