О главном: поддержание "антиколомойского закона" Радой. Обязательная обсервация
В выпуске программы "О главном" за 30 марта – депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали так называемый "антиколомойський закон". Обсервация в Украине отныне обязательна. Так накануне решило правительство. Однако эвакуированые украинцы против такого решения.
Также в выпуске:
Какая защита должна быть у медиков-инфекционистов.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 14:11 Это только начало, – инфекционист сказал, сколько на самом деле больных COVID-19 в Украине
Выбор редакции
-
Сергей Марченко – новый министр финансов Украинысегодня , 16:39
-
Рада не назначила министром энергетики Ольгу Буславецсегодня , 14:40
-
Наиболее критичными для Украины являются следующие три недели, – Кулебасегодня , 18:04
-
На Донбассе от пули снайпера погиб военныйсегодня , 17:23
-
Украинские военные получили отремонтированный и модернизированный истребительсегодня , 18:02
-
Почему иностранцы не раскрадут украинскую землю: специалист развеял мифсегодня , 19:05
Предложения партнеров
Комментарии