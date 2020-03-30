21:00
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      О главном: поддержание "антиколомойского закона" Радой. Обязательная обсервация

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 30 марта – депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали так называемый "антиколомойський закон". Обсервация в Украине отныне обязательна. Так накануне решило правительство. Однако эвакуированые украинцы против такого решения.

      Также в выпуске:

      Какая защита должна быть у медиков-инфекционистов.

      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:50 На выездах из Одессы и области установили блокпосты: фото
      Новини України 4728
      сегодня , 14:11 Это только начало, – инфекционист сказал, сколько на самом деле больных COVID-19 в Украине
      Лікування 9780
      сегодня , 16:43 Сергей Марченко: что известно о новом министре финансов
      Новини України 5008
      сегодня , 14:17 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболел младенец
      Лікування 23257
      сегодня , 16:57 Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает
      Новини України 23665
      сегодня , 15:00 Игорь Уманский больше не министер финансов: что о нем известно
      Новини України 6540
      сегодня , 14:26 Игоря Уманского уволили с должности министра финансов
      Новини України 4039
      сегодня , 16:38 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
      Новини України 28383
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Чему нас научит карантин: 14 полезных привычек
      Анатолій Амелін
      сегодня , 17:35 Коронавирус – стресс-тест для современного мира
      Павло Казарін
      сегодня , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук