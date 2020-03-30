20:56
30 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Про головне: Підтримання "антиколомойського закону" Радою. Обов'язкова обсервація

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 30 березня – депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали так званий "антиколомойський закон". Обсервація в Україні відтепер обов'язкова. Так напередодні вирішив уряд. Проте евакуйовані українці проти такого рішення.

      Також у випуску:

      Який захистмає бути у медиків-інфекціоністів.

      Теги: Верховна Рада Випуск новин
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:43 Сергій Марченко: що відомо про нового міністра фінансів
      Новини України 5008
      сьогодні , 17:50 На виїздах з Одеси та області встановили блокпости: фото
      Новини України 4728
      сьогодні , 18:15 Як приготувати форшмак з оселедця: рецепт закуски
      Food and Drinks 12780
      сьогодні , 14:22 Ігоря Уманського звільнили з посади міністра фінансів
      Новини України 4039
      сьогодні , 16:57 Рада схвалила "антиколомойський" законопроєкт: що він передбачає
      Новини України 23665
      сьогодні , 14:17 Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: захворіло немовля
      Лікування 23257
      сьогодні , 14:04 Це лише початок, ​– інфекціоніст сказав, скільки насправді хворих на COVID-19 в Україні
      Лікування 9780
      сьогодні , 14:55 Ігор Уманський більше не міністр фінансів: що про нього відомо
      Новини України 6540
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Чого нас навчить карантин: 14 корисних звичок
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 17:35 Коронавірус – стрес-тест для сучасного світу
      Павло Казарін
      сьогодні , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук