Про головне: Підтримання "антиколомойського закону" Радою. Обов'язкова обсервація
У випуску програми "Про головне" за 30 березня – депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали так званий "антиколомойський закон". Обсервація в Україні відтепер обов'язкова. Так напередодні вирішив уряд. Проте евакуйовані українці проти такого рішення.
Також у випуску:
Який захистмає бути у медиків-інфекціоністів.
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