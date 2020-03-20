О главном: Помощь украинцев друг другу во время коронавируса. Количество протестированных
В выпуске программы "О главном" за 20 марта – несмотря на рекомендацию сидеть дома из-за эпидемии коронавируса, многие киевляне не могут себе этого позволить. Неравнодушные люди на машинах в сети начали предлагать подбирать путешественников. Украина занимает последнее место по количеству протестированных людей на коронавирус.
Также в выпуске:
Несмотря на ограничения по количеству пассажиров, люди пытались несмотря ни на что попасть в салон транспорта.
Житель Черновцов, который первым в стране заболел китайским вирусом, выздоровел.
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