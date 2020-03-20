19:56
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      О главном: Помощь украинцев друг другу во время коронавируса. Количество протестированных

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 20 марта – несмотря на рекомендацию сидеть дома из-за эпидемии коронавируса, многие киевляне не могут себе этого позволить. Неравнодушные люди на машинах в сети начали предлагать подбирать путешественников. Украина занимает последнее место по количеству протестированных людей на коронавирус.

      Также в выпуске:

      Несмотря на ограничения по количеству пассажиров, люди пытались несмотря ни на что попасть в салон транспорта.

      Житель Черновцов, который первым в стране заболел китайским вирусом, выздоровел.

      Бесплатная перевозка врачей на такси.

      Метро в Киеве будет закрыто до 17 апреля, – СМИ
      сегодня
      Теги: Новости Украины Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 "Посольства РФ в интернете": почему важно блокировать соцсети страны-агрессора
      Віталій Дейнега
      сегодня , 19:00 Трогательные истории людей, которые оказались в ловушке коронавируса
      Ярослав Голобородько
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      13 марта , 12:50 Биокамин в квартире: плюсы, минусы, проблемы при использовании и замена биокамина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук