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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Про головне: Допомога українців одне одному під час коронавірусу. Кількість протестованих

      Випуск новин -

      У випуску програми "Про головне" за 20 березня – попри рекомендацію сидіти вдома через епідемію коронавірусу, багато киян не можуть собі цього дозволити. Небайдужі люди на автівках в мережі почали пропонувати брати подорожніх. Україна займає останнє місце за кількістю протестованих людей на коронавірус.

      Також у випуску:

      Незважаючи на обмеження щодо кількості пасажирів, люди намагались будь-що потрапити в салон транспорту.

      Мешканець Чернівців, який першим в країні захворів на китайський вірус, одужав.

      Безкоштовне перевезення лікарів на таксі.

      Метро у Києві буде закритим до 17 квітня, – ЗМІ
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      Теги: Новини України Випуск новин
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