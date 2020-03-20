Про головне: Допомога українців одне одному під час коронавірусу. Кількість протестованих

У випуску програми "Про головне" за 20 березня – попри рекомендацію сидіти вдома через епідемію коронавірусу, багато киян не можуть собі цього дозволити. Небайдужі люди на автівках в мережі почали пропонувати брати подорожніх. Україна займає останнє місце за кількістю протестованих людей на коронавірус.

Також у випуску: Незважаючи на обмеження щодо кількості пасажирів, люди намагались будь-що потрапити в салон транспорту. Мешканець Чернівців, який першим в країні захворів на китайський вірус, одужав. Безкоштовне перевезення лікарів на таксі.