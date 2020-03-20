Про головне: Допомога українців одне одному під час коронавірусу. Кількість протестованих
У випуску програми "Про головне" за 20 березня – попри рекомендацію сидіти вдома через епідемію коронавірусу, багато киян не можуть собі цього дозволити. Небайдужі люди на автівках в мережі почали пропонувати брати подорожніх. Україна займає останнє місце за кількістю протестованих людей на коронавірус.
Також у випуску:
Незважаючи на обмеження щодо кількості пасажирів, люди намагались будь-що потрапити в салон транспорту.
Мешканець Чернівців, який першим в країні захворів на китайський вірус, одужав.
Безкоштовне перевезення лікарів на таксі.
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