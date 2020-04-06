О главном: Поправки к "антиколомойскому" законопроекту. Выздоровление 104-летней итальянки
В выпуске программы "О главном" за 6 апреля – в Верховной Раде Украины зарегистрировали уже тысячи поправок к законопроекту о регулировании банковской сферы. Депутаты прогнозируют, что общее количество может дойти и до 10 тысяч. Самым старым человеком, поборовшим COVID-19, стала 104-летняя женщина из Италии.
Также в выпуске:
С 6 апреля в Украине начали действовать новые карантинные ограничения. Одна из запретов - людям нельзя ходить в публичных местах без маски.
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