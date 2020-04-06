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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Про головне: Правки до "антиколомойського" законопроєкту. Одужання 104-річної італійки

      Випуск новин -

      У випуску програми "Про головне" за 6 квітня – у Верховній Раді України зареєстрували вже тисячі правок до законопроєкту про регулювання банківської сфери. Депутати прогнозують, що загальна кількість може дійти і до 10 тисяч. Найстарішою людиною, яка поборола COVID-19, стала 104-річна жінка з Італії.

      Також у випуску:

      З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. Одна з заборон – людям не можна ходити у публічних місцях без маски.

      Теги: Верховна Рада Випуск новин
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