О главном: Потребность медиков в средствах защиты. Энергетический кризис

В выпуске "О главном" за 5 мая – в Минздраве отчитывались, что закупили в Китае 500 тысяч защитных костюмов для врачей, защитные экраны и другое оборудование. Несмотря на это, медики часто вынуждены пользоваться тем, что для них нашли волонтеры. В конце апреля из-за карантина частично остановили блоки атомных электростанций, ведь спрос на электричество из-за остановки предприятий упал.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У МОЗ заявили, що медреформу не згортатимуть, а виправлятимуть. У Таїланді відкрились ресторани, парки та салони краси.