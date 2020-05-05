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      О главном: Потребность медиков в средствах защиты. Энергетический кризис

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске "О главном" за 5 мая – в Минздраве отчитывались, что закупили в Китае 500 тысяч защитных костюмов для врачей, защитные экраны и другое оборудование. Несмотря на это, медики часто вынуждены пользоваться тем, что для них нашли волонтеры. В конце апреля из-за карантина частично остановили блоки атомных электростанций, ведь спрос на электричество из-за остановки предприятий упал.

      Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

      У МОЗ заявили, що медреформу не згортатимуть, а виправлятимуть.

      У Таїланді відкрились ресторани, парки та салони краси.

      Теги: Больница Мировой кризис 2020 Энергетика Выпуск новостей
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