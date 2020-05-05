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      Про головне: Потреба медиків у засобах захисту. Енергетична криза

      Випуск новин -

      У випуску "Про головне" за 5 травня – у Міністерстві охорони здоров'я звітували, що закупили у Китаї 500 тисяч захисних костюмів для лікарів, захисні екрани та інше обладнання. Попри це, медики часто змушені користуватися тим, що для них знайшли волонтери. Наприкінці квітня через карантин частково зупинили блоки атомних електростанцій, адже попит на електрику через зупинку підприємств впав.

      Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

      У МОЗ заявили, що медреформу не згортатимуть, а виправлятимуть.

      У Таїланді відкрились ресторани, парки та салони краси.

      Теги: Лікарня Світова криза 2020 Енергетика Випуск новин
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