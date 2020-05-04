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      О главном: Рейтинг Зеленского. Инфляция в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске "О главном" за 4 мая – по данным КМИС, если бы первый тур президентских выборов состоялся сейчас, то за Зеленского отдали бы свой голос 42,6% опрошенных. По прогнозам от НБУ на апрель-июнь 2020 года, экономика Украины сократится на 11%, а безработица возрастет до 12%. Больше всего пострадает сектор услуг, розничная торговля и транспорт.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Якби вибори до парламенту відбулись у квітні, за "Слуг народу" проголосували б 32%. Про це повідомили у Київському міжнародному інституті соціології.

      В Україні хочуть скасувати закон про землю. До Конституційного суду надійшло подання щодо законності ухваленого документа.

      Відсьогодні у Мукачеві хочуть послабити карантин. У місті планують відкрити торгові центри та парки. 

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Инфляция Владимир Зеленский Выпуск новостей
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