О главном: Рейтинг Зеленского. Инфляция в Украине

В выпуске "О главном" за 4 мая – по данным КМИС, если бы первый тур президентских выборов состоялся сейчас, то за Зеленского отдали бы свой голос 42,6% опрошенных. По прогнозам от НБУ на апрель-июнь 2020 года, экономика Украины сократится на 11%, а безработица возрастет до 12%. Больше всего пострадает сектор услуг, розничная торговля и транспорт.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Якби вибори до парламенту відбулись у квітні, за "Слуг народу" проголосували б 32%. Про це повідомили у Київському міжнародному інституті соціології.

В Україні хочуть скасувати закон про землю. До Конституційного суду надійшло подання щодо законності ухваленого документа.

Відсьогодні у Мукачеві хочуть послабити карантин. У місті планують відкрити торгові центри та парки.