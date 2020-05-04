О главном: Рейтинг Зеленского. Инфляция в Украине
В выпуске "О главном" за 4 мая – по данным КМИС, если бы первый тур президентских выборов состоялся сейчас, то за Зеленского отдали бы свой голос 42,6% опрошенных. По прогнозам от НБУ на апрель-июнь 2020 года, экономика Украины сократится на 11%, а безработица возрастет до 12%. Больше всего пострадает сектор услуг, розничная торговля и транспорт.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Якби вибори до парламенту відбулись у квітні, за "Слуг народу" проголосували б 32%. Про це повідомили у Київському міжнародному інституті соціології.
В Україні хочуть скасувати закон про землю. До Конституційного суду надійшло подання щодо законності ухваленого документа.
Відсьогодні у Мукачеві хочуть послабити карантин. У місті планують відкрити торгові центри та парки.
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