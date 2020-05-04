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      Про головне: Рейтинг Зеленського. Інфляція в Україні

      Випуск новин -

      У випуску "Про головне" за 4 травня – за даними КМІС, якби перший тур президентських виборів відбувся зараз, то за Зеленського віддали б свій голос 42,6% опитаних. За прогнозами від НБУ на квітень-червень 2020 року, економіка України скоротиться на 11%, а безробіття зросте до 12%. Найбільше постраждає сектор послуг, роздрібна торгівля та транспорт.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Якби вибори до парламенту відбулись у квітні, за "Слуг народу" проголосували б 32%. Про це повідомили у Київському міжнародному інституті соціології.

      В Україні хочуть скасувати закон про землю. До Конституційного суду надійшло подання щодо законності ухваленого документа.

      Відсьогодні у Мукачеві хочуть послабити карантин. У місті планують відкрити торгові центри та парки. 

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Інфляція Володимир Зеленський Випуск новин
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