О главном: Рост цен в супермаркетах. Чрезвычайное положение в Украине

В выпуске программы "О главном" за 24 марта – в одной из сетей украинских супермаркетов резко подскочили цены на так называемый борщевой набор в среднем от 35 до 128%. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, будет ли предлагать Минздраву введение более жестких ограничительных мер вскоре.

Также в выпуске: Еще 13 случаев заражения коронавирусом сегодня подтвердили в Украине. Поэтому всего в Украине зафиксировано 97 случаев недуга. В Киеве, Луцке, Ужгороде и Тернополе уже остановился общественный транспорт, работают только продуктовые магазины и аптеки. В Минздраве уверяют, что ситуация в Украине пока контролируемая, но они готовы и к худшему сценарию. Виктор Ляшко рассказал, за какие ограничительные меры выступают в Министерстве здравоохранения.