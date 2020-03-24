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      О главном: Рост цен в супермаркетах. Чрезвычайное положение в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 24 марта – в одной из сетей украинских супермаркетов резко подскочили цены на так называемый борщевой набор в среднем от 35 до 128%. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, будет ли предлагать Минздраву введение более жестких ограничительных мер вскоре.

      Также в выпуске:

      Еще 13 случаев заражения коронавирусом сегодня подтвердили в Украине. Поэтому всего в Украине зафиксировано 97 случаев недуга.

      В Киеве, Луцке, Ужгороде и Тернополе уже остановился общественный транспорт, работают только продуктовые магазины и аптеки.

      В Минздраве уверяют, что ситуация в Украине пока контролируемая, но они готовы и к худшему сценарию. Виктор Ляшко рассказал, за какие ограничительные меры выступают в Министерстве здравоохранения.

      Чрезвычайное положение в Украине: что значит закон и как жить в его условиях
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      Теги: Цены Чрезвычайное положение в Украине 2020 Выпуск новостей
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