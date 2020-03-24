О главном: Рост цен в супермаркетах. Чрезвычайное положение в Украине
В выпуске программы "О главном" за 24 марта – в одной из сетей украинских супермаркетов резко подскочили цены на так называемый борщевой набор в среднем от 35 до 128%. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, будет ли предлагать Минздраву введение более жестких ограничительных мер вскоре.
Также в выпуске:
Еще 13 случаев заражения коронавирусом сегодня подтвердили в Украине. Поэтому всего в Украине зафиксировано 97 случаев недуга.
В Киеве, Луцке, Ужгороде и Тернополе уже остановился общественный транспорт, работают только продуктовые магазины и аптеки.
В Минздраве уверяют, что ситуация в Украине пока контролируемая, но они готовы и к худшему сценарию. Виктор Ляшко рассказал, за какие ограничительные меры выступают в Министерстве здравоохранения.
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