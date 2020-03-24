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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Про головне: Зростання цін в супермаркетах. Надзвичайний стан в Україні

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 24 березня – в одній із мереж українських супермаркетів різко підскочили ціни на так званий борщовий набір в середньому від 35 до 128%. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, чи пропонуватиме МОЗ введення більш жорстких обмежувальних заходів незабаром.

      Також у випуску:

      Ще 13 випадків зараження коронавірусом сьогодні підтвердили в Україні. Відтак всього в Україні зафіксовано 97 випадків недуги.

      У Києві, Луцьку, Ужгороді та Тернополі вже зупинився громадський транспорт, працюють лише продуктові магазини та аптеки.

      У МОЗі запевняють, що ситуація в Україні поки контрольована, але вони готові і до найгіршого сценарію. Віктор Ляшко розповів, за які обмежувальні заходів виступають у Міністерстві охорони здоров'я.

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 100 людей
      сьогодні
      Теги: Ціни Надзвичайний стан в Україні 2020 Випуск новин
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