Про головне: Зростання цін в супермаркетах. Надзвичайний стан в Україні
У випуску програми "Про головне" за 24 березня – в одній із мереж українських супермаркетів різко підскочили ціни на так званий борщовий набір в середньому від 35 до 128%. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, чи пропонуватиме МОЗ введення більш жорстких обмежувальних заходів незабаром.
Також у випуску:
Ще 13 випадків зараження коронавірусом сьогодні підтвердили в Україні. Відтак всього в Україні зафіксовано 97 випадків недуги.
У Києві, Луцьку, Ужгороді та Тернополі вже зупинився громадський транспорт, працюють лише продуктові магазини та аптеки.
У МОЗі запевняють, що ситуація в Україні поки контрольована, але вони готові і до найгіршого сценарію. Віктор Ляшко розповів, за які обмежувальні заходів виступають у Міністерстві охорони здоров'я.
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