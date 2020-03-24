Про головне: Зростання цін в супермаркетах. Надзвичайний стан в Україні

У випуску програми "Про головне" за 24 березня – в одній із мереж українських супермаркетів різко підскочили ціни на так званий борщовий набір в середньому від 35 до 128%. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, чи пропонуватиме МОЗ введення більш жорстких обмежувальних заходів незабаром.

Також у випуску: Ще 13 випадків зараження коронавірусом сьогодні підтвердили в Україні. Відтак всього в Україні зафіксовано 97 випадків недуги. У Києві, Луцьку, Ужгороді та Тернополі вже зупинився громадський транспорт, працюють лише продуктові магазини та аптеки. У МОЗі запевняють, що ситуація в Україні поки контрольована, але вони готові і до найгіршого сценарію. Віктор Ляшко розповів, за які обмежувальні заходів виступають у Міністерстві охорони здоров'я.