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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      О главном: Саакашвили на заседании "Слуги народа". Пиар политиков на пожарах

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 24 апреля – экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пришел на заседание фракции "Слуга народа" без защитной маски на лице в условиях жесткого карантина в Украине. Народные депутаты снимают видео на фоне пожаров на Житомирщине и присылают помощь с партийной символикой.

      Також у випуску:

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу щодо так званих плівок Єрмака. Відтепер розслідують не зловживання впливом, а шахрайство.

      На Житомирщині спалахнула нова загрозлива пожежа, горить ліс у Поясківському лісництві. Полум'я намагаються загасити за допомогою авіації.

      Вперше Україна отримала 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Вже на цих вихідних їх відвезуть в лабораторії різних міст, аби якомога більше людей протестувати на COVID-19.

      У МОЗ закликають закрити кладовища у зв'язку із пандемією коронавірусу.

      Теги: Слуга народа Михаил Саакашвили Пожар Выпуск новостей
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