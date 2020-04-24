О главном: Саакашвили на заседании "Слуги народа". Пиар политиков на пожарах

В выпуске программы "О главном" за 24 апреля – экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пришел на заседание фракции "Слуга народа" без защитной маски на лице в условиях жесткого карантина в Украине. Народные депутаты снимают видео на фоне пожаров на Житомирщине и присылают помощь с партийной символикой.

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