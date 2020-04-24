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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Про головне: Саакашвілі на засіданні "Слуги народу". Піар політиків на пожежах

      Випуск новин -

      У випуску програми "Про головне" за 24 квітня – експрезидент Грузії і колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуга народу" без захисної маски на обличчі в умовах жорсткого карантину в Україні. Народні депутати знімають відео на тлі пожеж на Житомирщині і надсилають допомогу із партійною символікою.

      Також у випуску:

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу щодо так званих плівок Єрмака. Відтепер розслідують не зловживання впливом, а шахрайство.

      На Житомирщині спалахнула нова загрозлива пожежа, горить ліс у Поясківському лісництві. Полум'я намагаються загасити за допомогою авіації.

      Вперше Україна отримала 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Вже на цих вихідних їх відвезуть в лабораторії різних міст, аби якомога більше людей протестувати на COVID-19.

      У МОЗ закликають закрити кладовища у зв'язку із пандемією коронавірусу.

      Теги: Слуга народу Міхеїл Саакашвілі Пожежа Випуск новин
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