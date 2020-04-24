Про головне: Саакашвілі на засіданні "Слуги народу". Піар політиків на пожежах

У випуску програми "Про головне" за 24 квітня – експрезидент Грузії і колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі прийшов на засідання фракції "Слуга народу" без захисної маски на обличчі в умовах жорсткого карантину в Україні. Народні депутати знімають відео на тлі пожеж на Житомирщині і надсилають допомогу із партійною символікою.

Також у випуску: Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу щодо так званих плівок Єрмака. Відтепер розслідують не зловживання впливом, а шахрайство. На Житомирщині спалахнула нова загрозлива пожежа, горить ліс у Поясківському лісництві. Полум'я намагаються загасити за допомогою авіації. Вперше Україна отримала 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Вже на цих вихідних їх відвезуть в лабораторії різних міст, аби якомога більше людей протестувати на COVID-19. У МОЗ закликають закрити кладовища у зв'язку із пандемією коронавірусу.