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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      О главном: Штрафы во время карантина. Судьба "антиколомойского закона"

      - Читати новину українською
      О главном / 24 канал

      В выпуске программы "О главном" 7 апреля – первый день усиленного карантина в Украине прошел со 192 админпротоколами и 22 тысячами правоохранителями на улицах Украины. Часть народных депутатов пытаются заблокировать быстрое принятие "антиколомойского" законопроекта во втором чтении. Лоббисты интересов Коломойского объединились и зарегистрировали более 16 тысяч поправок.

      Также в выпуске:

      Смертельная болезнь уже добралась и до наших военных, в Вооруженных силах зарегистрировано 4 случая заражения.

      Теги: Штрафы Игорь Коломойский Выпуск новостей
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