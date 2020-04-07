О главном: Штрафы во время карантина. Судьба "антиколомойского закона"
В выпуске программы "О главном" 7 апреля – первый день усиленного карантина в Украине прошел со 192 админпротоколами и 22 тысячами правоохранителями на улицах Украины. Часть народных депутатов пытаются заблокировать быстрое принятие "антиколомойского" законопроекта во втором чтении. Лоббисты интересов Коломойского объединились и зарегистрировали более 16 тысяч поправок.
Также в выпуске:
Смертельная болезнь уже добралась и до наших военных, в Вооруженных силах зарегистрировано 4 случая заражения.
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