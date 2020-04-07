Про головне: Штрафи під час карантину. Доля "антиколомойського закону"

У випуску програми "Про головне" за 7 квітня – перший день посиленого карантину в Україні минув з 192 адмінпротоколами та 22 тисячами правоохоронцями на вулицях України. Частина народних депутатів намагаються заблокувати швидке ухвалення "антиколомойського" законопроєкту у другому читанні. Лобісти інтересів Коломойського об'єдналися та зареєстрували більше ніж 16 тисяч поправок.

Також у випуску: Смертельна недуга вже дісталася і до наших військових, у Збройних силах зареєстровано 4 випадки зараження.