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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Про головне: Штрафи під час карантину. Доля "антиколомойського закону"

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Про головне" за 7 квітня – перший день посиленого карантину в Україні минув з 192 адмінпротоколами та 22 тисячами правоохоронцями на вулицях України. Частина народних депутатів намагаються заблокувати швидке ухвалення "антиколомойського" законопроєкту у другому читанні. Лобісти інтересів Коломойського об'єдналися та зареєстрували більше ніж 16 тисяч поправок.

      Також у випуску:

      Смертельна недуга вже дісталася і до наших військових, у Збройних силах зареєстровано 4 випадки зараження.

      Теги: Штрафи Ігор Коломойський Випуск новин
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